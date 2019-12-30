2019-12-30T17:33:35+03:00
Общество

Сенатор от Дагестана заработал за год почти 80 млрд рублей

Состояние Сулеймана Керимиова теперь оценивается в 5,08 млрд долларов
Варвара АНТОНОВА
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Фото: Совет Федерации РФФото: Совет Федерации РФ
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Известное деловое издание Bloomberg составило рейтинг российских миллиардеров, которые больше других разбогатели в 2019 году.

Среди всех представителей есть несколько уроженцев Дагестана. Так, Леонид Михельсон, крупный акционер ПАО "Новатэк" и нефтехимического холдинга "Сибур", оказался в рейтинге третьим. Предприниматель заработал 5,2 млрд долларов, и нынешнее его состояние оценивается в 24,6 млрд долларов. Столько же у лидера перечня Владимира Потанина, совладельца "Норникиля", который получил в этом году 8,5 млрд долларов.

Другим ярким представителем дагестанских миллиардеров стал Сулейман Керимов, который совмещает работы сенатора от родной республики и предпринимателя. Владелец компании «Нафта Москва» пополнил свой капитал на 1,29 млрд долларов, или 79,569 млрд рублей. В рейтинге самых разбогатевших Керимов оказался на 21-м месте в России и на 425-й строчке в мире. Только за период с января по сентябрь дагестанский бизнесмен заработал 936 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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