Сенатор от Дагестана заработал за год почти 80 млрд рублей
Известное деловое издание Bloomberg составило рейтинг российских миллиардеров, которые больше других разбогатели в 2019 году.
Среди всех представителей есть несколько уроженцев Дагестана. Так, Леонид Михельсон, крупный акционер ПАО "Новатэк" и нефтехимического холдинга "Сибур", оказался в рейтинге третьим. Предприниматель заработал 5,2 млрд долларов, и нынешнее его состояние оценивается в 24,6 млрд долларов. Столько же у лидера перечня Владимира Потанина, совладельца "Норникиля", который получил в этом году 8,5 млрд долларов.
Другим ярким представителем дагестанских миллиардеров стал Сулейман Керимов, который совмещает работы сенатора от родной республики и предпринимателя. Владелец компании «Нафта Москва» пополнил свой капитал на 1,29 млрд долларов, или 79,569 млрд рублей. В рейтинге самых разбогатевших Керимов оказался на 21-м месте в России и на 425-й строчке в мире. Только за период с января по сентябрь дагестанский бизнесмен заработал 936 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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