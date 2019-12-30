2019-12-30T18:11:10+03:00
Звезды

Кавказский продюсер показал фотографии обнаженной певицы Лободы на единороге

Алан Бадоев снял для звезды откровенный клип на коне с рогом [фото]
Варвара АНТОНОВА
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Кавказский продюсер показал обнаженной сексуальную певицу ЛободуКавказский продюсер показал обнаженной сексуальную певицу ЛободуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Известный продюсер Алан Бадоев, который снимал клипы для таких звезд, как Ани Лорак и ZIVERT, показал подписчикам в Instagram обнаженную фигуру украинской певицы Светланы Лободы. Снимок сделали в ходе съемок клипа на песню "Мира мало".

- Немного Эльфийской сказки Вам в новогоднюю ленту. Вот такое нежное видео на песню "Мира мало" получилось из фотосессии, - написал Бадоев.

alanbadoevalanbadoev
Голая Лобода вверхом на лошади
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На протяжении всего клипа Лобода сидит вверхом на белом единороге. Обнаженной талантливая украинка появляется только в конце, после кульминационного места в треке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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