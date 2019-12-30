Кавказский продюсер показал фотографии обнаженной певицы Лободы на единороге

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-30T18:11:10+03:00

Алан Бадоев снял для звезды откровенный клип на коне с рогом [фото]

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Известный продюсер Алан Бадоев, который снимал клипы для таких звезд, как Ани Лорак и ZIVERT, показал подписчикам в Instagram обнаженную фигуру украинской певицы Светланы Лободы. Снимок сделали в ходе съемок клипа на песню "Мира мало".

- Немного Эльфийской сказки Вам в новогоднюю ленту. Вот такое нежное видео на песню "Мира мало" получилось из фотосессии, - написал Бадоев.

alanbadoev Голая Лобода вверхом на лошади

На протяжении всего клипа Лобода сидит вверхом на белом единороге. Обнаженной талантливая украинка появляется только в конце, после кульминационного места в треке.

ИСТОЧНИК KP.RU