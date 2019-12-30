Ребенка ВОВ из Нальчика хотела оставить ни с чем ее свобдная сестра

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-30T18:49:20+03:00

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Следователи из Кабардино-Балкарии закончили расследование уголовного дела о хищении путем обмана дома и денег у 78-летней Возы Шаваевой в Нальчике. Ее сводную сестру обвиняют в нарушении четвертой части 159 статьи и второй и третьей частей 159 статьи УК РФ. Расследование контролировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передают в ведомстве.

Как установило следствие, в марте 2014 года дом пенсионерки сгорел. Сводная сестра решила воспользоваться тем, что Шаваева нуждается в постоянном уходе. Она обманула нотариуса, сказав, что родственница хочет переписать на нее дом, а ее документы на собственность сгорели. Потерпевшая, не понимая этого, подписала договоренность, чем отдала права на дом сестре.

Кроме того, злоумышленница забрала 400 тысяч рублей, которые накопила пенсионера, под предлогом ремонта. Затем она получила еще 120 тысяч.

Выселить пожилого человека из дома женщина решила через липовый договор купли-продажи, по которому ее дочь приобретала собственность за 850 тысяч рублей. Впоследствии она забрала дом за бесценок.

- На период следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения, - сказано в сообщении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU