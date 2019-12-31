2019-12-31T09:45:09+03:00
Общество

Расписание троллейбусов и автобусов в новогоднюю ночь в Ставрополе

Общественный транспорт будет ходить до самого утра 1 января
Андрей ФАДЕЕВ
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Троллейбусы будут работать в новогоднюю ночьТроллейбусы будут работать в новогоднюю ночьФото: СОЦСЕТИ
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Расписание троллейбусов и автобусов 31 и 1 января опубликовала администрация города Ставрополя. Для удобства жителей, в новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить до 5 часов утра.

— Автобусы прекратят свою работу в 23:00 по мск. Однако 10 троллейбусов по маршрутам № 2, 7, 8 и 9 будут работать до утра. Последние рейсы отправятся в 5 часов утра 1 января, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевой столицы.

С 1 по 3 число транспорт будет работать в режиме выходного дня. По всему городу будет работать порядка 125 автобусов и 300 маршруток. С 4 числа их число существенно увеличится, до 230 и 450 соответственно.

С 9 января транспорт вернётся к нормальному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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