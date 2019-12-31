Ставропольский космонавт поздравил россиян с Новым годом с борта МКС

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-31T12:03:06+03:00

Олег Скрипочка отправился на станцию в сентябре 2019 года

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Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вместе с коллегой Александром Скворцовым поздравил россиян с наступающим 2020-м годом с борта Международной космической станции. Космонавты призвали всех жителей Земли искать пути сотрудничества и взаимопонимания, оставив распри в прошлом году.

— Мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году всё самое лучшее, оставив позади плохое, — сказал ставропольский космонавт. — Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия. С Новым годом!

С Новым 2020 годом!.Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка поздравляют с Новым годом с борта Международной космической станции.

Это уже третья для Скрипочки экспедиция на орбитальную станцию. Миссия космонавтов заканчивается в конце марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU