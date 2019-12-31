2019-12-31T12:15:42+03:00
Общество

Минеральная вода «Ессентуки» поменяла дизайн бутылки

Ребрендинг поможет в борьбе с контрафактом
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Много лет «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17» оставались неизменными. Главной необходимостью ребрендинга стала регулярная борьба компании «Холдинг Аква» с контрафактной продукцией.

Новая бутылка стала изящнее и функциональнее. Вместо привычной пол-литровой - теперь 0,45. Это решение обусловлено прежде всего тем, что в большинстве случаев врачи рекомендуют употребление минеральной воды разовой порцией 150 мл. Таким образом, одна бутылка рассчитана на трехразовый суточный приём.

Кроме того, сама бутылка выполнена из облегченного стекла, компактная и удобна. Изменился и дизайн этикетки. Теперь на полках стоит искать минералку с более современным изображением, но в привычной цветовой гамме - зелено-белой с бронзой. Также на этикетке остался парящий над горами Кавказа орёл.

Представители компании «Холдинг Аква» напоминают, что настоящая вода «Ессентуки» добывается только на одноименном месторождении вблизи курортного города и исключительно из скважин, указанных в ГОСТе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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