В новогоднюю ночь в центре Ставрополя перекроют движение
В новогоднюю ночь в центре Ставрополя перекроют движение по нескольким улицам. Улицы перекроют, чтобы жители смогли комфортно и свободно отпраздновать наступление 2020 года.
Схема перекрытия улиц. Красные линии — с 6:00, синие — с 21:00
С 6:00 31 декабря до 3:00 1 января будет перекрыто движение по:
улице Морозова, на участке от Артёма до Маршала Жукова;
улице Маршала Жукова, на участке от Ленина до Дзержинского.
С 21:00 31 декабря и до тех же 3-х ночи перекроют:
улицу Артёма от Ленина до Дзержинского;
улицу Морозова от Пушкина до Артёма;
проспект Октябрьской Революции от Дзержинского до проспекта Карла Маркса;
улицу Дзержинского от Пушкина до Октябрьской Революции;
улицу Кавалерийскую от Дачной до Дзержинского;
улицу Булкина;
улицу Советскую от Октябрьской Революции до Булкина.
ИСТОЧНИК KP.RU