2019-12-31T12:37:16+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в центре Ставрополя перекроют движение

Краевая администрация сообщила о временных ограничениях для машин
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В новогоднюю ночь в центре Ставрополя перекроют движение по нескольким улицам. Улицы перекроют, чтобы жители смогли комфортно и свободно отпраздновать наступление 2020 года.

Схема перекрытия улиц. Красные линии — с 6:00, синие — с 21:00

Схема перекрытия улиц. Красные линии — с 6:00, синие — с 21:00

С 6:00 31 декабря до 3:00 1 января будет перекрыто движение по:

улице Морозова, на участке от Артёма до Маршала Жукова;

улице Маршала Жукова, на участке от Ленина до Дзержинского.

С 21:00 31 декабря и до тех же 3-х ночи перекроют:

улицу Артёма от Ленина до Дзержинского;

улицу Морозова от Пушкина до Артёма;

проспект Октябрьской Революции от Дзержинского до проспекта Карла Маркса;

улицу Дзержинского от Пушкина до Октябрьской Революции;

улицу Кавалерийскую от Дачной до Дзержинского;

улицу Булкина;

улицу Советскую от Октябрьской Революции до Булкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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