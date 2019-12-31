Водителя из глубинки лишили прав из-за пьяного лихача в Москве

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-31T13:44:48+03:00

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Москвич подделал чужие права, чтобы безопасно лихачить по-пьяни. В результате за его нарушения пострадал житель Ессентуков — когда Алексей Юнингер пришёл менять права, его обвинили в десятках нарушений.

Оказалось, что Алексея «лишили прав» пять лет назад. Никаких уведомлений об этом он не получал и спокойно ездил по родному Ставрополью. И ездил немало — ведь он работает водителем.

Вот только о профессии пострадавший может забыть. Как пишет в соцсетях Маргарита Симоньян, справедливости мужчине добиться пока не удалось, несмотря на то, что подпись на всех протоколах — не его, а в злосчастный день, пять лет назад, мужчина и близко к столице не подъезжал.

Интересно, что самого нарушителя Алексею тоже удалось найти. На старых протоколах остался его телефон — мужчина узнал, кто его оклеветал и подал на него заявление в полицию.

Однако собранных доказательств суду оказалось мало. Юнингер подал апелляцию и теперь дело будет рассматривать вышестоящий суд. Всё это время водителю придётся искать средства к существованию и деньги на перелёты в Москву — ведь права ему так и не вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU