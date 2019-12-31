Водителя из глубинки лишили прав из-за пьяного лихача в Москве
Москвич подделал чужие права, чтобы безопасно лихачить по-пьяни. В результате за его нарушения пострадал житель Ессентуков — когда Алексей Юнингер пришёл менять права, его обвинили в десятках нарушений.
Оказалось, что Алексея «лишили прав» пять лет назад. Никаких уведомлений об этом он не получал и спокойно ездил по родному Ставрополью. И ездил немало — ведь он работает водителем.
Вот только о профессии пострадавший может забыть. Как пишет в соцсетях Маргарита Симоньян, справедливости мужчине добиться пока не удалось, несмотря на то, что подпись на всех протоколах — не его, а в злосчастный день, пять лет назад, мужчина и близко к столице не подъезжал.
Интересно, что самого нарушителя Алексею тоже удалось найти. На старых протоколах остался его телефон — мужчина узнал, кто его оклеветал и подал на него заявление в полицию.
Однако собранных доказательств суду оказалось мало. Юнингер подал апелляцию и теперь дело будет рассматривать вышестоящий суд. Всё это время водителю придётся искать средства к существованию и деньги на перелёты в Москву — ведь права ему так и не вернули.
ИСТОЧНИК KP.RU