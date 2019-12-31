Зубы мужа, взорванные яйца и горящие глаза: в Чечне опозорили очередную ведьму-ворожею

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-31T15:27:57+03:00

Женщина призналась перед телекамерами, что процесс гадания придумала сама

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В Чечне продолжается «охота на ведьм». В этот раз перед телекамерами предстала гадалка-ворожея, снимавшая сглаз и помогавшая женщинам найти свою судьбу. Жительница Урус-Мартана Петимат Сулейманова честно рассказала о своей «магии».

В беседе с главврачом центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым, профессиональная ведьма каялась, что гадать не хотела, но не могла отказать людям. Просители приходили «со своим горем и надеждой на что-то». За свои услуги она брала 50-100 рублей.

Главными инструментами ворожеи были камни для гадания, куриные яйца и даже зуб собственного мужа.

— Белый камень — женщина. Чёрный — мужчина, — пыталась объяснить богослову методику гадания Сулейманова, смущаясь. — Это всё работает...как — я понятия не имею, если честно.

В итоге смущенная ведьма призналась, что гадание она придумала сама. А вот снимать сглаз её научила какая-то женщина. Для этого Петимат прикрепляла «к яйцу глаз и сжигала на огне». Когда яйцо взрывалось — проклятию конец.

В конце передачи ЧГТРК ворожея призналась, что рада, что бремя магии свалилось с её плеч. А муж отрёкся от неё, сказав, что она навлекла позор на него. И пообещал никогда больше не допускать подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU