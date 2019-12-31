Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-31T17:07:01+03:00

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Президент UFC Дана Уайт во время интервью рассказал о «сумасшедших гонорарах» Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. По словам функционера, вместе с ростом доходов организации, растут и призовые её сильнейших спортсменов.

— Я думаю, многие люди были бы шокированы, если бы услышали о том, какие суммы зарабатывают эти парни. Если, например, говорить о Коноре Макгрегоре или Хабибе Нурмагомедове. Это суперзвёзды мирового масштаба, за ними стоят целые культуры, нации. И если говорить об их гонорарах, цифры просто сумасшедшие, — сказал Уайт в интервью Bloody Elbow.

В 2018 году боец UFC впервые попал в десятку в список самых богатых спортсменов года. Конор Макгрегор заработал 47 миллионов долларов.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов в апреле 2020 года встретится с Тони Фергюсоном, а ирландец в январе сразится с Дональдом Серроне. Если оба выиграют свои бои, то, вероятно, смогут договориться о матче-реванше. Поединок, по словам президента UFC, обещает стать самым кассовым в истории смешанных единоборств.

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— Конор находится в той точке, когда понимает, что ему нужно собрать все силы. Этот бой имеет решающее значение в его карьере. Он все воспринимает очень серьезно. Он хочет оставаться в теме. Надеюсь, мы получим три хороших боя от Конора в этом году», — сказал президент UFC (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU