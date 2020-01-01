Медики рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при нападении в Ингушетии

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:18:07+03:00

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь для их скорейшего выздоровления

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В тяжелом состоянии находится один из пострадавших полицейских во время нападения на въездной пост ДПС в ингушском Магасе.

Состояние двух других правоохранителей врачи оценивают, как средней степени тяжести. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь для их скорейшего выздоровления, сообщили в республиканском Минздраве.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря 2019 года. Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии — городе Магас. Двое фанатиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских.

В результате пострадали три сотрудника полиции, погиб старший лейтенант полции Зелимхан Кокорхоев. Один из нападавших был убит ответным огнем, второй находится в больнице в бессознательном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU