2020-01-01T12:16:42+03:00
Общество

Ставропольский пенсионер переоделся в Деда Мороза и раздал детям бесплатные подарки

«Старик-добряк» дарит радость маленьким землякам больше десятилетия
Ася АСРЯН
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«Старик-добряк» на свои деньги купил вкусные подарки и бесплатно раздавал их детям«Старик-добряк» на свои деньги купил вкусные подарки и бесплатно раздавал их детямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Доброе видео, пробудившее в ставропольцах веру в чудеса, появилось в соцсети. Так, 34-летний житель краевого центра встретил на улице города пенсионера, переодетого в Деда Мороза.

«Старик-добряк» на свои деньги купил вкусные подарки и бесплатно раздавал их детям.

И как выяснилось, так пенсионер радует ставропольскую малышню уже 12 лет подряд. Делает он это абсолютно бескорыстно, просто хочет доставить радость землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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