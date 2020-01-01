Ставропольский пенсионер переоделся в Деда Мороза и раздал детям бесплатные подарки

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:16:42+03:00

«Старик-добряк» на свои деньги купил вкусные подарки и бесплатно раздавал их детям Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Доброе видео, пробудившее в ставропольцах веру в чудеса, появилось в соцсети. Так, 34-летний житель краевого центра встретил на улице города пенсионера, переодетого в Деда Мороза.

«Старик-добряк» на свои деньги купил вкусные подарки и бесплатно раздавал их детям.

И как выяснилось, так пенсионер радует ставропольскую малышню уже 12 лет подряд. Делает он это абсолютно бескорыстно, просто хочет доставить радость землякам.

ИСТОЧНИК KP.RU