Пять пожаров потушили в новогоднюю ночь в Северной Осетии

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:17:57+03:00

Мусорные баки, иномарки и частый дом спасали от огня сотрудники республиканского МЧС

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Неспокойная ночь выдалась у спасателей в Северной Осетии. 31 декабря в республике они потушили пять пожаров.

Так, в селении Кизляр, около 05:00 загорелась машина «Мерседес». К тушению огня прибыли 8 пожарных. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

Из-за пиротехники в Алагире загорелся частный дом. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. Жертв удалось избежать.

В столице республике около 01:00 загорелся мусорный бак. А в Беслане незадолго до наступления 2020 года потушили два возгорания мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU