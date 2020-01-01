Раненых на посту ДПС полицейских доставят спецбортом в Москву для лечения

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:53:49+03:00

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Двух раненых во время инцидента на посту ДПС Магаса полицейских, доставят спецбортом в Москву. Там правоохранители пройдут дальнейшее лечение в госпитале МВД РФ, информирует ТАСС.

Также вчера, 31 декабря по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, раненых при исполнении служебных обязанностей полицейских сегодня, 1 января навестили коллеги. Состояние пострадавших врачи оценивают, как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU