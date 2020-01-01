Новый год на Театральной площади Ессентуков встретили более 10 тысяч жителей и гостей города

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:42:42+03:00

После боя курантов небо над Ессентуками озарил грандиозный фейерверк. Тысячи звезд, комет, огненных шаров разлетались под восторженные овации зрителей

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Более 10 тысяч ессентучан и гостей курорта собрались на ночную новогоднюю программу «Есс Новый год 2020»на главной городской площади.

С 19 часов зрители разогревались на танцевальном флешмобе. Под бодрящие ритмы дискотек площадь училась синхронным движениям.

Танцоров сменили сказочные герои и дедушка Мороз. Маленьким ессентучанам рассказали о волшебном новогоднем приключении.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В 21:30 началась главная музыкальная часть праздника. Всю ночь со сцены поздравляли музыкальные группы из Ростова на Дону и Сочи.

После боя курантов небо над Ессентуками озарил грандиозный фейерверк. Тысячи звезд, комет, огненных шаров разлетались под восторженные овации зрителей.

Приглашенные гости, группа Братья Грим, полтора часа радовала зрителей своими хитами.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Вместе со всей страной ессентучане посмотрели поздравление президента, жителей Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров.

Новых побед всем участникам праздника пожелал глава города Александр Некристов, - пусть 2020 год оправдает все ваши надежды и мечты, станет благополучным для вас и ваших близких, - отметил глава Ессентуков.

В новогоднюю ночь и все праздники в местах массовых гуляний усилены меры безопасности, дежурят сотрудники правоохранительных органов. 1 января был продлен график работы городского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU