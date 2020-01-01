Ессентуки стали участниками всероссийского забега желаний

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:53:21+03:00

Многие бежали целыми семьями, а самые креативные в карнавальные костюмах - единороги, драконы, пираты и, конечно, деды морозы

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1 января самые активные, спортивные и весёлые ессентучане вышли на первое спортивное мероприятие года. Более 200 атлетов пробежали 2020 метров по главной аллее Курортного парка.

Обязательным условием стало обещание самому себе на наступившим год. Так ессентучане обещали стать ещё счастливее, богаче, хорошо учиться и не болеть.

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Возглавили колонну знаменитые ессентукские марафонцы Алексей Дубатовка и Александра Васютина. Многие бежали целыми семьями, а самые креативные в карнавальные костюмах - единороги, драконы, пираты и, конечно, деды морозы.

Забег уже стал традиционным и проходит в Ессентуках уже в третий раз. Одновременно на старт вышли семь кавминводских городов, участниками стали более 1500 тысяч спортсменов-любителей.

ИСТОЧНИК KP.RU