«Убийство человека в центре города»: глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

1 Янв. 2020 2020-01-01T19:38:25+03:00

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Глава Республики Ингушетия раскритиковал правоохранителей за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе. считает, что гибели человека можно было бы избежать при надлежащем усилении мер к праздникам. Об этом глава региона заявил на внеплановом заседании антитеррористической комиссии 1 января.

— Перед праздниками все отчитались о готовности. Однако при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, на лицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города, — высказался глава Ингушетии.

— После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого? – возмутился он.

Махмуд-Али Калиматов призвал руководителей правоохранительных органов пересмотреть свое отношение к форме самого усиления. Вместе со всем ингушским народом политик разделяет боль близких погибшего Зелимхана Кокорхоева.

— Еще раз выражаю слова соболезнования семье Зелимхана Кокорхоева (Дала гешт долда цунна), желаю скорейшего выздоровления сотрудникам правоохранительных органов Зурабу Доурбекову и Ахмеду Шанхоеву (Дала моаршал лолда шоана), — написал глава республики на своей странице в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU