Победителем проекта «Голос-8» стал певец из КБР Аскер Бербеков

1 Янв. 2020 2020-01-01T23:35:11+03:00

В родной республике певца разместили плакат с призывом смотреть финал проекта «Голос» и голосовать за талантливого земляка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Финалист исполнил «Can’t Help Falling in Love» Элвиса Пресли и «Карточный домик», влюбив в себя россиян

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1 января разрешилась одна из главных музыкальных интриг прошлого года: кто станет лучшим голосом страны. В популярном шоу «Голос-8» за победу сражался и молодой певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков.

Определить победителя доверили российским зрителям. Они с помощью смс-голосования в прямом эфире могли выбрать лучшего. Кандидатами на это звание стали Ив Набиев, Арсен Мукенди, Антон Токарев и наш земляк – Аскер Бербеков.

Кстати, в его родной республике фанаты певца разместили плакат с призывом смотреть финал проекта «Голос» и голосовать за талантливого земляка.

Сегодня, в завершающем поединке 4 финалиста спели в дуэте с наставником и показали вокальное мастерство в двух сольных выступлениях.

Певец Аскер Бербеков исполнил «Can’t Help Falling in Love» Элвиса Пресли и «Карточный домик».

Последний выпуск разбили на несколько этапов, отсеивая участников. В итоге остались двое – Аскер Бербеков и Антон Токарев. Большинство зрительских голосов набрал именно Аскер Бербеков.

Напомним, на проекте 28-летнему певцу из Баксана пришлось вернуться с небес на землю. К нему долго не поворачивались члены жюри, Полина Гагарина и Сергей Шнуров вообще не могли понять, на сцене парень или девушка. За 15 секунд до конца выступления Аскера Константин Меладзе все же нажал на кнопку. Он объяснил - для того, чтобы развернуть кресло наставника, нужно точно и правильно спеть буквально несколько нот.

После выступления на шоу «Голос» Аскер Бербеков признался, что он хотел попасть именно в команду Меладзе.

- Папа с детства прививал вкус к хорошей музыке - у него было много дисков легендарных DeepPurple, AC/DC, Pink Floyd. Сейчас я равняюсь на таких исполнителей, как Муслим Магомаев, Лучано Паваротти и Стинга. Но и творчество Константина Меладзе мне импонирует, мне и ранние песни «ВИА Гры» нравятся, - поделился певец.

Также Аскер мечтает о создании своего джазового коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU