2020-01-02T10:24:23+03:00
Общество

Житель Ставрополья за 100 рублей стал миллионером

Виталий КЛИМОВ
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В Ставропольском крае появился новый миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото».

- В первый день наступившего года лотерея «Русское лото» разыграла 1 млрд рублей. Грандиозная сумма досталась жителю Москвы. Помимо миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Житель Ставрополья по итогам новогоднего тиража «Русского лото» выиграл 1 000 000 рублей. Каждый из новоявленных победителей купил билет всего за 100 рублей, - сообщает пресс-служба "Столото".

ИСТОЧНИК KP.RU

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