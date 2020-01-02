В Ессентуках запустили большой туристический проект для слабовидящих людей

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:38:06+03:00

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Первая локация, которую оборудовали специальными QR-кодами, появилась в городском краеведческом музее. Достаточно просто запустить программу “Easy Trevel” на смартфоне, поднести к экспонату и начинается экскурсия. Автором этого ноу-хау для людей с ограниченными возможностями стал Олег Копосов - обладатель гранта всероссийского конкурса. Он выступил с проектом по адаптации туристических маршрутов. Еще летом 2019 Олег реализовал первую часть своей задумки - перевел объекты в 3D-макеты. Так люди с нарушением зрения могут понять, как выглядит та или иная достопримечательность. Теперь в его планах наделить интеллектом все культурные и исторические объекты Ессентуков. Для этого нужно время и большая команда волонтёров для сбора и обработки информации. На Ессентуках Олег не остановится и внедрит свою идею во всех кавминводских курортах.

ИСТОЧНИК KP.RU