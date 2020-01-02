В Ессентуках обнаружили две точки с нелегальным алкоголем

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:36:01+03:00

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Накануне Нового года представители межрегионального управления Росалкорегулирования СКФО совместно с сотрудниками УФСБ края провели тщательную проверку по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции. В Ессентуках изъяли более 10 тысяч бутылок с контрафактом. Они находились незаконно на частной территории двух домов. Немаркированная алкогольная продукция различных наименований была изъята и передана на досудебное хранение.

В дни новогодних праздников - этилсодержащие напитки популярный ходовой товар. Будьте внимательны и осторожны, покупая данную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU