2020-01-02T11:36:01+03:00
Общество

В Ессентуках обнаружили две точки с нелегальным алкоголем

Виталий КЛИМОВ
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Нелегальная алкогольная продукция.Нелегальная алкогольная продукция.
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Накануне Нового года представители межрегионального управления Росалкорегулирования СКФО совместно с сотрудниками УФСБ края провели тщательную проверку по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции. В Ессентуках изъяли более 10 тысяч бутылок с контрафактом. Они находились незаконно на частной территории двух домов. Немаркированная алкогольная продукция различных наименований была изъята и передана на досудебное хранение.

В дни новогодних праздников - этилсодержащие напитки популярный ходовой товар. Будьте внимательны и осторожны, покупая данную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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