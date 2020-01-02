2020-01-02T13:18:00+03:00
Происшествия

ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Виталий КЛИМОВ
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Сайт Site Intelligence Group распространил информацию о том, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ * взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции, которое произошло 31 декабря в Магасе. Напомним, двое присягнувших на верность ИГ мужчин сначала сбили автоинспектора на автомобиле, а потом напали на полицейских с ножами. В результате один из стражей порядка погиб, трое получили ранения. Боевиками оказались 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Первого убили, второй получил ранения и попал в больницу. Сейчас его круглосуточно охраняют. Сегодня его должны допросить следователи СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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