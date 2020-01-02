В Ессентуках зажгут прощальный костер из новогодних елок

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:55:06+03:00

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Лесных красавиц привезут на городское озеро сразу после встречи Старого Нового года. К этому времени семьи обычно выбрасывают елки и сосны, отжившие праздничную декаду. Однако есть шанс сделать утилизацию полезной. В Ессентуках придумали, как новогодняя елка может еще раз согреть своим теплом.

Завершает череду январских гуляний Крещение Господне, которое традиционно проходит на озере курорта. Горячий чай, веселые песни с хороводами и, конечно же, костер, который греет всех собравшихся. Его как раз и планируется сложить из новогодних елок. Прием хвойных осуществляется ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU