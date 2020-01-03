Два робота развязали драку в Дагестане - видео
В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлели страшную драку между роботами в Дагестане. Видео выложили случайные пользователи, проходившие мимо.
Как уверяет оператор, инцидент произошел в Кизляре, около елки в центре города. Роботы из известного фантастического фильма - Бамблби и Оптимус Прайм - начали внезапно драться. По словам местных жителей, это давняя традиция между железными существами: подраться в старом году, чтобы в новом не было противоречий.
Бойня роботов в Дагестане. Видео: Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU
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