Прогноз погоды в Ставрополе на 4-5 января: "А снег выйдет?"

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:38:00+03:00

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Специалисты Гидрометцентра дали краткий прогноз погоды в Ставрополе и Ставропольском крае на 4-5 января. По расчетам экспертов, осадков не стоит ждать, установится плюсовая температура.

Так, в субботу в регионе воздух прогреется до плюс четырех градусов, а в городе - до трех. В воскресенье ситуация никак не изменится: на Ставрополье будет пять градусов тепла. Снег или дождь синоптики не прогнозируют, ветер подует с юго-востока.

ИСТОЧНИК KP.RU