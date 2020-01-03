Прогноз погоды в Ставрополе на 4-5 января: "А снег выйдет?"
На Ставрополье будет тепло: до плюс пяти
Прогноз погоды в Ставрополе на 4-5 января: "А снег выйдет?"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Специалисты Гидрометцентра дали краткий прогноз погоды в Ставрополе и Ставропольском крае на 4-5 января. По расчетам экспертов, осадков не стоит ждать, установится плюсовая температура.
Так, в субботу в регионе воздух прогреется до плюс четырех градусов, а в городе - до трех. В воскресенье ситуация никак не изменится: на Ставрополье будет пять градусов тепла. Снег или дождь синоптики не прогнозируют, ветер подует с юго-востока.
ИСТОЧНИК KP.RU
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