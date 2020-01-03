2020-01-03T13:07:17+03:00
Общество

АЗС в Дагестане не прошли проверку на качество топлива

Росстандарт опубликовал перечень "неблагонадежных" заправок в республике
Антон ШАПОВАЛОВ
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АЗС в Дагестане не прошли проверку на качество топливаАЗС в Дагестане не прошли проверку на качество топливаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росстандарт провел проверку качества топлива на заправках страны. Регулирующее ведомство опубликовало на официальном сайте результаты экспертиз и перечень АЗС, где найдены нарушения.

В итогах проверки не сказано, сколько заправок исследовали сотрудники Росстандарта. Отмечалось только, что рейды проходили в Дагестане, Крыму и Севастополе. В результате было найдено 157 проблемных АЗС, в которых торговали некачественным топливом. Основные нарушения на всех заправках - повышенное содержание серы в бензине или солярке, а также несоответствие между заявленным октановым числом и вспышкой в закрытой тигле.

С перечнем заправок с некачественным топливом можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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