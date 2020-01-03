Мажоры из Дагестана вернулись "дразнить гаишников" для уличных гонок
Популярные в сети мажоры из Дагестана вернулись на дорогу, чтобы продолжить вести свой проект. Первый ролик, на котором они провоцируют сотрудников ГАИ, опубликован на их странице в Instagram.
- Ну что, ребят, извиняюсь за то, что долго отсутствовал. Хочу поздравить вас всех с наступившим Новым годом. Пожелаю только себе и вам добиться в разы больше того, что вы задумали, - написал один из мажоров и добавил. - Скоро мы вернёмся тем же составом.
Инцидент, который попал на камеру, был в Пятигорске, на улице Ермолова. Как уверяют мажоры в комментариях, они здесь проездом, заехали к другу.
Мажоры провоцируют сотрудников ГАИ. Видео: Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU
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