Мажоры из Дагестана вернулись "дразнить гаишников" для уличных гонок

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:50:28+03:00

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Популярные в сети мажоры из Дагестана вернулись на дорогу, чтобы продолжить вести свой проект. Первый ролик, на котором они провоцируют сотрудников ГАИ, опубликован на их странице в Instagram.

- Ну что, ребят, извиняюсь за то, что долго отсутствовал. Хочу поздравить вас всех с наступившим Новым годом. Пожелаю только себе и вам добиться в разы больше того, что вы задумали, - написал один из мажоров и добавил. - Скоро мы вернёмся тем же составом.

Инцидент, который попал на камеру, был в Пятигорске, на улице Ермолова. Как уверяют мажоры в комментариях, они здесь проездом, заехали к другу.

Мажоры провоцируют сотрудников ГАИ. Видео: Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU