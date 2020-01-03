МЧС сообщает о возможных пожарах на Ставрополье

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:58:32+03:00

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Сотрудники МЧС по Ставропольскому краю выступили с экстренным предупреждением для жителей региона. Из-за того, что нынешняя зима проходит без снег, повышается риск возникновения природных пожаров, сказано в сообщении ведомства.

Природный пожар может возникнуть в центральных районах региона: сотрудники МЧС дают этим местам пятый класс пожароопасности. Вспыхнуть могут поля, леса и сухостой на площади до семи гектаров.

Ранее синоптики дали свой прогноз на выходные в Ставрополе и крае. По их словам, снега пока что не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU