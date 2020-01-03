Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в КБР
Среди госпитализированных трое детей
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Один человек погиб и четверо пострадали в аварии, которая произошла в Кабардино-Балкарии. Среди увезенных людей трое детей, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Инцидент произошел в Баксаненок Зольского района Кабардино-Балкарии между водителями ВАЗ-2107 и "Калины". Сотрудники МВД работают на месте и устанавливают степень вины всех участников ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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