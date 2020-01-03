В Ессентуках растёт спрос на подержанные новогодние елки

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:58:03+03:00

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В сети появилось обращение одного из фермерский хозяйств к ессентучанам. Ёлочки, которые после праздников не актуальны в домах очень востребованы у заводчиков мелкого рогатого скота. Фермер предлагает вывоз хвойных растений и готов осуществлять его сам, чтобы добыть одно из любимых лакомство для козочек. Заводчики утверждают, что в хвойных содержится много витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на конечный продукт. К тому же подобная утилизация ёлок после новогодних праздников является одной из самых экологичных.

ИСТОЧНИК KP.RU