2020-01-03T18:07:08+03:00
Общество

В Ессентуках проходит уборка тротуаров и дорог

Поделиться:
Фото: пресс-службаФото: пресс-служба
Изменить размер текста:

Ессентукские коммунальщики в эти новогодние праздники отмечают небывалое количество мусора на тротуарах и дорогах. Следы праздника отмечаются во всех микрорайонах города-курорта. Уже 1 января все контейнерные площадки города были заполнены новогодним мусором, некоторые горожане начали уже освобождаться от ёлок.

В Курортном парке сейчас метут дворники, чистят урны, соберают случайный мусор. Сбор "случайки" идёт по Шоссейной, Первомайской, Кисловодской. Техника вышла на очистку прибордюрной части на улице Белоугольная, переулка Ясный. Уборка города коммунальными службами ведётся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники из Чечни утонули в яме для сточной воды
В Ессентуках проходит уборка тротуаров и дорог
В Ессентуках растёт спрос на подержанные новогодние елки
Гастроли опытного мошенника по Ставрополью закончились задержанием
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в КБР
МЧС сообщает о возможных пожарах на Ставрополье
Мажоры из Дагестана вернулись "дразнить гаишников" для уличных гонок
АЗС в Дагестане не прошли проверку на качество топлива
Прогноз погоды в Ставрополе на 4-5 января: "А снег выйдет?"
Два робота развязали драку в Дагестане - видео
В Ессентуках зажгут прощальный костер из новогодних елок
ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
В Ессентуках обнаружили две точки с нелегальным алкоголем
В Ессентуках запустили большой туристический проект для слабовидящих людей
Житель Ставрополья за 100 рублей стал миллионером
Победителем проекта «Голос-8» стал певец из КБР Аскер Бербеков
«Убийство человека в центре города»: глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год
Чеченский рабочий чудом выжил после падения в 10-метровый колодец
Ессентуки стали участниками всероссийского забега желаний
Новый год на Театральной площади Ессентуков встретили более 10 тысяч жителей и гостей города
Раненых на посту ДПС полицейских доставят спецбортом в Москву для лечения
Пять пожаров потушили в новогоднюю ночь в Северной Осетии
Ставропольский пенсионер переоделся в Деда Мороза и раздал детям бесплатные подарки
Медики рассказали о состоянии полицейских, пострадавших при нападении в Ингушетии