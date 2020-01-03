В Ессентуках проходит уборка тротуаров и дорог

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:07:08+03:00

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Ессентукские коммунальщики в эти новогодние праздники отмечают небывалое количество мусора на тротуарах и дорогах. Следы праздника отмечаются во всех микрорайонах города-курорта. Уже 1 января все контейнерные площадки города были заполнены новогодним мусором, некоторые горожане начали уже освобождаться от ёлок.

В Курортном парке сейчас метут дворники, чистят урны, соберают случайный мусор. Сбор "случайки" идёт по Шоссейной, Первомайской, Кисловодской. Техника вышла на очистку прибордюрной части на улице Белоугольная, переулка Ясный. Уборка города коммунальными службами ведётся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU