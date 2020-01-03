Школьники из Чечни утонули в яме для сточной воды

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:38:49+03:00

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В селе Гуржи-Мокх Ножай-Юртовского района Чечни погибли двое детей. Школьники провалились в яму со сточной водой и не смогли из нее выбраться, передают в правоохранительных органах республики.

Очевидцы, как только увидели это, сразу вызвали службу спасения. Однако детей не удалось спасти: из воды вытаскивали уже бездыханные тела школьников.

Сейчас выясняются все подробности случившегося. Имена и возраст погибших не уточняется. Как уверяют очевидцы, в ЧП отчасти виноват хозяин ямы со сливной водой, потому что она не была ограждена. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU