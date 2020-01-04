Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:37:12+03:00

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Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США. Убийство произошло в Багдаде. Сулеймани командовал спецотрядом "Аль-Кудс". Приказ о его уничтожении отдал лично Дональд Трамп.

- Пентагон заявил, что это дело рук американских вооруженных сил. Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства, - написал глава ЧР.

По мнению Кадырова, действия Соединенных Штатов могут иметь непрогнозируемые последствия для стран Ближнего Востока. И это не может не вызывать озабоченность, в том числе у представителей МИД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU