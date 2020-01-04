На Ставрополье в пожаре погибли четыре человека

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:08:07+03:00

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Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе 8-летней девочки в результате пожара.

По данным следствия, ночью 4 января в селе Горькая Балка Советского городского округа после тушения пожара в одном из частных домовладений были обнаружены тела двух мужчин, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов.

- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU