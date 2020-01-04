На Ставрополье в пожаре погибли четыре человека
Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе 8-летней девочки в результате пожара.
По данным следствия, ночью 4 января в селе Горькая Балка Советского городского округа после тушения пожара в одном из частных домовладений были обнаружены тела двух мужчин, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов.
- Сейчас следователь СКР осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU