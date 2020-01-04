В Ессентуках контейнерные площадки убирают по графику и заявкам жителей

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:07:13+03:00

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Первые три дня 2020 года для коммунальщиков Ессентуков выдались жаркими. Последствия новогодней ночи убирают бригады дворников и техника. Она чистит мусор у прибордюрной части дорог. Это не зимняя процедура, но при отсутствии снега, грунт и мусор прибивается к обочинам дорог и создает неряшливый вид.

Вслед за уборкой Театральной площади, где ессентучане отгуляли новогоднюю ночь, дворники двинулись в Курортный парк, улицы Интернациональную и Вокзальную, также были убраны магистральные дороги. Из-за большого объема скопившегося мусора, жители обращались к коммунальщикам не дожидаясь графика, через соцсети. На жалобы горожан оперативно откликались работники ЖКХ и регоператора по уборке мусора. Более 40 контейнерных площадок приведены в порядок, отходы вывезены. Убраны контейнеры на улицах Долина Роз 4, Пятигорская24, Баррикадная 4 Сергеева-Урицкого, Свободы-Пушкина. Наведение порядка на ессентукских улицах продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU