В Чечне дети погибли, провалившись под лед

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:26:11+03:00

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В Чечне 3 января произошла трагедия. Две девочки, 10 и 7 лет, провалились под лед, когда гуляли по замерзшему водоему в селе Гуржи-Мохк. Тела детей обнаружили местные жители. К сожалению, спасать их было поздно - дети не смогли выбраться из озера и утонули.

Сейчас местный следственный отдел проводит проверку по факту ЧП. Следователи выясняют, как дети оказались без присмотра на озере и где в этот момент были их родители. Сообщается, что оба погибших ребенка - из одной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU