2020-01-04T12:50:06+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии сняли на видео НЛО

Неопознанный объект завис над селом Чапаевским
Виталий КЛИМОВ
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Странные явления в небе КЧР наблюдаются не впервые.Странные явления в небе КЧР наблюдаются не впервые.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители села Чапаевского Карачаево-Черкесии сняли на камеру мобильного телефона необычное мерцание в ночном небе, исходившее от неопознанного летающего объекта. Видеозапись попала в социальные сети. На ней действительно виден некий мигающий объект в небе. По утверждению очевидцев, он висел неподвижно несколько минут, мигая разными цветами, и лишь спустя примерно полчаса исчез. Что это было, комментаторы видео теряются в догадках.

- Возможно, это спутник, - предположил один из пользователей соцсети Instagram.

НЛО в Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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