2020-01-04T13:23:16+03:00
Общество

Ессентучан просят не выходить на лёд городского озёра

Виталий КЛИМОВ
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Заблаговременно работники уже разместили соответствующие таблички вокруг водоемаЗаблаговременно работники уже разместили соответствующие таблички вокруг водоема
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Заблаговременно работники уже разместили соответствующие таблички вокруг водоема. Первое новогоднее похолодание и минусовая температура не станут гарантией от несчастных случаев. Спасатели также предупреждают об опасности зимней прогулки по поверхности водоёма.

- Будьте осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности! - предупреждают в администрации города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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