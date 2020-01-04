Ессентучан просят не выходить на лёд городского озёра
Заблаговременно работники уже разместили соответствующие таблички вокруг водоема
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Заблаговременно работники уже разместили соответствующие таблички вокруг водоема. Первое новогоднее похолодание и минусовая температура не станут гарантией от несчастных случаев. Спасатели также предупреждают об опасности зимней прогулки по поверхности водоёма.
- Будьте осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности! - предупреждают в администрации города-курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU