2020-01-04T17:10:29+03:00
Общество

Мощи Николая Чудотворца привезли на Ставрополье

Они пробудут до рождества в храмах Невинномысска
Виталий КЛИМОВ
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На Ставрополье привезли мощи Николая Чудотворца. Сначала их выставят в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Там они пробудут четыре дня, в течение которых к ним смогут прикоснуться прихожане.

Затем реликвию перевезут в Свято-Никольский храм на территории Центральной городской больницы, а для лежачих пациентов ларец с мощами принесут прямо в палаты. 8 января мощи повезут в другие города края. Мощи Николая Чудотворца считаются исцеляющими от болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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