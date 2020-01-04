Мощи Николая Чудотворца привезли на Ставрополье
Они пробудут до рождества в храмах Невинномысска
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На Ставрополье привезли мощи Николая Чудотворца. Сначала их выставят в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы. Там они пробудут четыре дня, в течение которых к ним смогут прикоснуться прихожане.
Затем реликвию перевезут в Свято-Никольский храм на территории Центральной городской больницы, а для лежачих пациентов ларец с мощами принесут прямо в палаты. 8 января мощи повезут в другие города края. Мощи Николая Чудотворца считаются исцеляющими от болезней.
ИСТОЧНИК KP.RU