Разрушителей башен в Ингушетии нашли общественники

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:45:13+03:00

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Сотрудники полиции вместе с неравнодушными активистами выявили и отыскали двух мужчин, которые разрушили жилые полубоевые башни в ингушском селе Бейни. Арочные перекрытия злоумышленники хотели перевести в Чечню, уточняет глава одного из живущих в республике тейпов Мурад Даскиев.

- Задержаны те, кто продавал их, перевозил в Чечню. Пока не хочу называть их фамилии. Задержанных двое. Все, о чем мы говорили, подтверждается. Известно, что камни продавали, разрушались для этого башни, это большой ущерб культурному наследию республики. Они не рассчитывали, что эти вопиющие случаи вызовут такой большой резонанс, - передает мужчина.

Как уверяет Даскиев, скоро они сообщат имена расхитителей, которые разрушили культурный памятник, принадлежащий ингушским семьям. Это произойдет, несмотря на то, что взятые просили не разглашать, кто они. Установить личность злоумышленников удалось по поиску сбытчиков арочных камней. Вандалы признались, что это они разрушили башни.

Представители чеченских семей настроены серьезно. Со слов Даскиева, родственники виновных уже переговаривают с главами пострадавших тейпов, чтобы те не разглашали имен. Взамен они восстановят разрушенное. Для этого есть все необходимое: размеры, даты и петроглифы каждой украденной арки.

Как ранее сообщали журналисты "КП - Северный Кавказ", в декабре неизвестные разрушили башни в Ингушетии и увезли арочные камни. Погром обнаружил учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, которые осматривал территорию. Случай широко срезонировал в обществе, начались поиски злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU