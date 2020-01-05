Экстримал разбился на параплане в Кабардино-Балкарии

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:20:19+03:00

Еще один человек выжил

Изменить размер текста: A A

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии разбился 19-летний уроженец Ставропольского края. Мужчина вместе с еще одним человеком летел на параплане, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- Следователи проводят доследственную проверку по факту жесткой посадки параплана 4 января 2020 года в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарии, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек, - сказано в сообщении ведомства.

В аварии погиб один человек, другой участник трагедии - пилот из Тольятти - остался в живых. Его с множественными переломами доставили в нальчикскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU