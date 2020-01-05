Глава Ставрополья помог сотрудникам ГИБДД сократить число ДТП на каникулах

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:02:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал акцию, начатую сотрудниками ГИБДД. Участники флешмоба призывают водителей ездить спокойно хотя бы на время праздников. Свое обращение к жителям региона Владимиров опубликовал в социальных сетях.

- В дни каникул желаю всем быть внимательнее на дороге. Помнить о родных и близких, которые ждут нас дома. И с уважением относиться к остальным участникам дорожного движения, - сказано в сообщении поста Владимирова. Кроме этого, он призвал остальных чиновников и жителей Ставрополья поддержать инициативу. Чтобы никто не бился в домыслах, как губернатор снимает обращение, глава края пояснил, что ему помогает жена Наталья.

vladimirvladimirov5807 Пост Владимира Владимирова

Сейчас пресс-служба ГИБДД активно репостит ролики других участников акции к себе в профиль. Так, согласно данным на 14 часов, к флешмобу присоединились мэр Невинномысска Михаил Миненков и градоначальник Михайловска Игорь Серов, главы некоторых районов и краевые министры.

ИСТОЧНИК KP.RU