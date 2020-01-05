Глава Ставрополья помог сотрудникам ГИБДД сократить число ДТП на каникулах
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал акцию, начатую сотрудниками ГИБДД. Участники флешмоба призывают водителей ездить спокойно хотя бы на время праздников. Свое обращение к жителям региона Владимиров опубликовал в социальных сетях.
- В дни каникул желаю всем быть внимательнее на дороге. Помнить о родных и близких, которые ждут нас дома. И с уважением относиться к остальным участникам дорожного движения, - сказано в сообщении поста Владимирова. Кроме этого, он призвал остальных чиновников и жителей Ставрополья поддержать инициативу. Чтобы никто не бился в домыслах, как губернатор снимает обращение, глава края пояснил, что ему помогает жена Наталья.
Сейчас пресс-служба ГИБДД активно репостит ролики других участников акции к себе в профиль. Так, согласно данным на 14 часов, к флешмобу присоединились мэр Невинномысска Михаил Миненков и градоначальник Михайловска Игорь Серов, главы некоторых районов и краевые министры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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