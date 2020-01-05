"Чеченский Танк" плечами остановил машину - видео

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:58:48+03:00

В то, что такое возможно сделать, пользователи сети не верят [видео]

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Спортсмен из Чечни "Анзор Скала" показал шокирующий трюк, который он смог выполнить благодаря мускулистым, крепким плечам. Молодой человек сдерживал движущуюся машину без помощи рук или иных средств. Видео опубликовал сам спортсмен.

- Не повторять! Опасно для жизни! Немного капот погнул, - написал блогер.

Прижатый машиной к стене "Чеченский Танк". Видео: соцсети.

Комментаторов поразила мощность плеч "Анзора Скалы", которого прозвали "Чеченским Танком" по аналогии с "Чеченским Халком". Многие упрекают мужчину за его бездумную попытку прославиться, но сам герой ролика говорит, что это был эксперимент над собой, стать известным он не хотел. Некоторые же не верят, что трюк сделан честно: "Почему не показали, что происходит сзади? Может, там трос?"

Это уже не первый номер, который показывает чеченец в интернете. До этого он решил проверить на крепость ладонь, дав по ней проехать машине.

Трюк с рукой "Чеченского Танка". Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU