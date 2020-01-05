2020-01-05T15:58:48+03:00
Общество

"Чеченский Танк" плечами остановил машину - видео

В то, что такое возможно сделать, пользователи сети не верят [видео]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Спортсмен из Чечни "Анзор Скала" показал шокирующий трюк, который он смог выполнить благодаря мускулистым, крепким плечам. Молодой человек сдерживал движущуюся машину без помощи рук или иных средств. Видео опубликовал сам спортсмен.

- Не повторять! Опасно для жизни! Немного капот погнул, - написал блогер.

Прижатый машиной к стене "Чеченский Танк". Видео: соцсети.

Комментаторов поразила мощность плеч "Анзора Скалы", которого прозвали "Чеченским Танком" по аналогии с "Чеченским Халком". Многие упрекают мужчину за его бездумную попытку прославиться, но сам герой ролика говорит, что это был эксперимент над собой, стать известным он не хотел. Некоторые же не верят, что трюк сделан честно: "Почему не показали, что происходит сзади? Может, там трос?"

Это уже не первый номер, который показывает чеченец в интернете. До этого он решил проверить на крепость ладонь, дав по ней проехать машине.

Трюк с рукой "Чеченского Танка". Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождественские обеды предложили бездомным в Ессентуках
Ессентукские моржи готовят всех желающих к крещенскому погружению в прорубь
Какая погода будет в Ставрополе на Рождество
«Тестировали машину»: «Чеченский халк» попал в ДТП
На дорогах Ставрополья станет в три раза больше камер
Водитель Аudi Q3 устроила в Архызе ДТП с "Окой"
"Чеченский Танк" плечами остановил машину - видео
Глава Ставрополья помог сотрудникам ГИБДД сократить число ДТП на каникулах
Экстримал разбился на параплане в Кабардино-Балкарии
Разрушителей башен в Ингушетии нашли общественники
Мощи Николая Чудотворца привезли на Ставрополье
Ессентучан просят не выходить на лёд городского озёра
В Карачаево-Черкесии сняли на видео НЛО
Двое детей утонули в горном водоеме в Чечне
В Ессентуках контейнерные площадки убирают по графику и заявкам жителей
На Ставрополье в пожаре погибли четыре человека
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Школьники из Чечни утонули в яме для сточной воды
В Ессентуках проходит уборка тротуаров и дорог
В Ессентуках растёт спрос на подержанные новогодние елки
Гастроли опытного мошенника по Ставрополью закончились задержанием