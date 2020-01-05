2020-01-05T17:16:48+03:00
Происшествия

Водитель Аudi Q3 устроила в Архызе ДТП с "Окой"

Пострадавшая попала в больницу
Варвара АНТОНОВА
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В Карачаево-Черкесии, на подъезде к Архызу, произошла страшная авария, в которой участвовали "Ока" и Аudi Q3. Об этом инциденте сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП случилась по вине водителя иностранного автомобиля, которым оказалась 40-летняя женщина. По версии инспекторов, она не уступила дорогу "Оке" под управлением 37-летней жительницы села Нижний Архыз.

- На 49 км федеральной автодороги подъезд к МЦО «Архыз» 40-летняя автоледи за рулем Аudi Q3 не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с «Окой», - сказано в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии.

В аварии пострадала водитель "Оки", ее увезли в районную больницу с различными травмами. Виновница ДТП уже понесла первое наказание - заплатила административный штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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