На дорогах Ставрополья станет в три раза больше камер

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:40:18+03:00

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К 2024 году на дорогах Ставрополья появится 211 новых комплектов камер фото- и видеофиксации. Об этом сообщает представитель краевого министерства энергетики, промышленности и связи, заместитель министра Денис Курашов.

- С 2018 года, благодаря работе комплексов автоматизированной фото- видеофиксации, на дорогах края стало меньше аварийно-опасных участков: 9 было устранено в 2018 году и ещё 9 других — в 2019 году. Исчезли именно те участки, где были установлены камеры, - заявил чиновник.

Сейчас в крае работают 75 комплектов, установленных министерством вместе с региональным управлением МВД. Кроме этого, действуют 55 комплектов от Росавтодора.

ИСТОЧНИК KP.RU