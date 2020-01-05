«Тестировали машину»: «Чеченский халк» попал в ДТП

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:24:43+03:00

Все обошлось без проблем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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У себя в Instagram Асхаб Тамаев рассказал подписчикам, что попал в аварию. «Тестировали машину. Нечаянно стукнули другую» - поделился «Чеченский халк».

"Чеченский халк" устроил ДТП.

- И человек вообще без каких-либо претензий уезжает. Большое уважение вам! - продолжил Тамаев.

Оказалось, что владелец «Mustang», которой Асхаб зацепил на своем «Mercedes», решил разойтись мирно. Не вызывая полицию. Без протоколов и прочей возни.

«Чеченский хал» считает, что таким образом к нему вернулось «добро»:

"Делайте добро": Тамаев попал в удачное ДТП.

- Был такой случай в Астрахани. Въехала в меня девушка. Поцарапала бампер нормально. Я ее оставил. Вот меня только что так же оставили. Земля круглая. Делайте добро, и оно обязательно вернется, - посоветовал юноша.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU