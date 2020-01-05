2020-01-05T18:24:43+03:00
Общество

«Тестировали машину»: «Чеченский халк» попал в ДТП

На своем «Mercedes» Асхаб задел «Mustang» [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Все обошлось без проблемВсе обошлось без проблемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

У себя в Instagram Асхаб Тамаев рассказал подписчикам, что попал в аварию. «Тестировали машину. Нечаянно стукнули другую» - поделился «Чеченский халк».

"Чеченский халк" устроил ДТП.

- И человек вообще без каких-либо претензий уезжает. Большое уважение вам! - продолжил Тамаев.

Оказалось, что владелец «Mustang», которой Асхаб зацепил на своем «Mercedes», решил разойтись мирно. Не вызывая полицию. Без протоколов и прочей возни.

«Чеченский хал» считает, что таким образом к нему вернулось «добро»:

"Делайте добро": Тамаев попал в удачное ДТП.

- Был такой случай в Астрахани. Въехала в меня девушка. Поцарапала бампер нормально. Я ее оставил. Вот меня только что так же оставили. Земля круглая. Делайте добро, и оно обязательно вернется, - посоветовал юноша.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Чеченский Халк» Асхаб Тамаев: досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождественские обеды предложили бездомным в Ессентуках
Ессентукские моржи готовят всех желающих к крещенскому погружению в прорубь
Какая погода будет в Ставрополе на Рождество
«Тестировали машину»: «Чеченский халк» попал в ДТП
На дорогах Ставрополья станет в три раза больше камер
Водитель Аudi Q3 устроила в Архызе ДТП с "Окой"
"Чеченский Танк" плечами остановил машину - видео
Глава Ставрополья помог сотрудникам ГИБДД сократить число ДТП на каникулах
Экстримал разбился на параплане в Кабардино-Балкарии
Разрушителей башен в Ингушетии нашли общественники
Мощи Николая Чудотворца привезли на Ставрополье
Ессентучан просят не выходить на лёд городского озёра
В Карачаево-Черкесии сняли на видео НЛО
Двое детей утонули в горном водоеме в Чечне
В Ессентуках контейнерные площадки убирают по графику и заявкам жителей
На Ставрополье в пожаре погибли четыре человека
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Школьники из Чечни утонули в яме для сточной воды
В Ессентуках проходит уборка тротуаров и дорог
В Ессентуках растёт спрос на подержанные новогодние елки
Гастроли опытного мошенника по Ставрополью закончились задержанием