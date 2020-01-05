Ессентукские моржи готовят всех желающих к крещенскому погружению в прорубь

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:40:03+03:00

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С первого января на городском озере клуб любителей здорового образа жизни ждет всех на заплывы под девизом “Новый год”. С 12:00 холодное озеро в вашем распоряжении для оттачивания новых полезных привычек. Опытные моржи с удовольствием расскажут, поддержат и, конечно, покажут.

А 7 января, в Рождество, на ессентукском озере пройдёт не только праздничный заплыв - всех присутствующих будут угощать традиционным для праздника сочивом и узваром.

Самым массовым погружением в ледяное ессентукское озеро станет как всегда крещенская ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU