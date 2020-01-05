Ессентукские моржи готовят всех желающих к крещенскому погружению в прорубь
Фото: администрация Ессентуков
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С первого января на городском озере клуб любителей здорового образа жизни ждет всех на заплывы под девизом “Новый год”. С 12:00 холодное озеро в вашем распоряжении для оттачивания новых полезных привычек. Опытные моржи с удовольствием расскажут, поддержат и, конечно, покажут.
А 7 января, в Рождество, на ессентукском озере пройдёт не только праздничный заплыв - всех присутствующих будут угощать традиционным для праздника сочивом и узваром.
Самым массовым погружением в ледяное ессентукское озеро станет как всегда крещенская ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU