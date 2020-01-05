2020-01-05T19:40:03+03:00
Общество

Ессентукские моржи готовят всех желающих к крещенскому погружению в прорубь

Поделиться:
Фото: администрация ЕссентуковФото: администрация Ессентуков
Изменить размер текста:

С первого января на городском озере клуб любителей здорового образа жизни ждет всех на заплывы под девизом “Новый год”. С 12:00 холодное озеро в вашем распоряжении для оттачивания новых полезных привычек. Опытные моржи с удовольствием расскажут, поддержат и, конечно, покажут.

А 7 января, в Рождество, на ессентукском озере пройдёт не только праздничный заплыв - всех присутствующих будут угощать традиционным для праздника сочивом и узваром.

Самым массовым погружением в ледяное ессентукское озеро станет как всегда крещенская ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождественские обеды предложили бездомным в Ессентуках
Ессентукские моржи готовят всех желающих к крещенскому погружению в прорубь
Какая погода будет в Ставрополе на Рождество
«Тестировали машину»: «Чеченский халк» попал в ДТП
На дорогах Ставрополья станет в три раза больше камер
Водитель Аudi Q3 устроила в Архызе ДТП с "Окой"
"Чеченский Танк" плечами остановил машину - видео
Глава Ставрополья помог сотрудникам ГИБДД сократить число ДТП на каникулах
Экстримал разбился на параплане в Кабардино-Балкарии
Разрушителей башен в Ингушетии нашли общественники
Мощи Николая Чудотворца привезли на Ставрополье
Ессентучан просят не выходить на лёд городского озёра
В Карачаево-Черкесии сняли на видео НЛО
Двое детей утонули в горном водоеме в Чечне
В Ессентуках контейнерные площадки убирают по графику и заявкам жителей
На Ставрополье в пожаре погибли четыре человека
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Школьники из Чечни утонули в яме для сточной воды
В Ессентуках проходит уборка тротуаров и дорог
В Ессентуках растёт спрос на подержанные новогодние елки
Гастроли опытного мошенника по Ставрополью закончились задержанием