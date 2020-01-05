Рождественские обеды предложили бездомным в Ессентуках
В Ессентуках сестры милосердия продолжают угощать всех нуждающихся горячими обедами. Добрая акция помощи проходит каждое воскресенье на городском автовокзале и в трапезной больничного храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость.
Всем без исключения нуждающимся предлагают пообедать кашей с тушенкой, горячим чаем с конфетами и печеньем. Раздача питания происходит с 10 утра.
По инициативе храма благотворительные обеды проходят не первый год на протяжении всей зимы и пользуются большим спросом. Оказать помощь сёстрам милосердия может любой желающий. В светлые рождественские дни можно помочь с приготовлением и раздачей пищи или же оказать материальную помощь благотворительной столовой. С большой благодарностью будут приняты овощи - лук, морковь, крупы, тушёнка, чай, сахар печенье, конфеты, одноразовая посуда, пакеты для фасовки.
На праздник Крещения Господня большая полевая кухня для всех желающих развернётся на территории самого больничного прихода, а также на автовокзале города.
ИСТОЧНИК KP.RU