Рождественские обеды предложили бездомным в Ессентуках

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:48:14+03:00

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В Ессентуках сестры милосердия продолжают угощать всех нуждающихся горячими обедами. Добрая акция помощи проходит каждое воскресенье на городском автовокзале и в трапезной больничного храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость.

Всем без исключения нуждающимся предлагают пообедать кашей с тушенкой, горячим чаем с конфетами и печеньем. Раздача питания происходит с 10 утра.

По инициативе храма благотворительные обеды проходят не первый год на протяжении всей зимы и пользуются большим спросом. Оказать помощь сёстрам милосердия может любой желающий. В светлые рождественские дни можно помочь с приготовлением и раздачей пищи или же оказать материальную помощь благотворительной столовой. С большой благодарностью будут приняты овощи - лук, морковь, крупы, тушёнка, чай, сахар печенье, конфеты, одноразовая посуда, пакеты для фасовки.

На праздник Крещения Господня большая полевая кухня для всех желающих развернётся на территории самого больничного прихода, а также на автовокзале города.

ИСТОЧНИК KP.RU