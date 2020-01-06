Убийство не подтвердилось: пропавший в Дагестане мужчина найден мертвым

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:53:16+03:00

31 декабря 39-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

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Пропавший 31 декабря 39-летний житель посёлка Тарки Махачкалы найден мертвым в своей машине в районе Узбек-городка. Сообщалось, что он вышел из дома и не вернулся. В социальных сетях распространялась версия об убийстве. Но, как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД РД, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

- Обнаруженный труп без видимых признаков насильственной смерти направлен в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация предварительная. Причины и обстоятельства выясняются, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU