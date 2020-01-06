2020-01-06T12:33:23+03:00
Общество

Где в Ставрополе пройдут массовые гулянья на Рождество

Праздник развернется на главной площади города
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 7 января, по сообщению городской администрации, массовые гулянья развернуться на главной площади - площади Ленина. И в этом году изюминкой станет квест по мотивам повести Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки".

- Команда- победитель получит подарок – запечённого гуся, приготовленного по специальному рецепту, - отмечают в мэрии. - Регистрация на квест начинается с 11.30 возле главной сцены.

А на самой же сцене будет греметь музыка, приглашать на танцы и проводить розыгрыш призов от партнеров и спонсоров праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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